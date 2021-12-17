إعلام البحرين الرسمي يصف مونديال الدوحة بالحلم الهزيل

تناولت حلقة (2021/12/17) من برنامج “فوق السلطة” وصف الإعلام البحريني الرسمي استضافة قطر لكأس العالم 2022 بـ”الحلم الهزيل والهش”، وذلك بالتزامن مع نجاح الدوحة في تنظيم مونديال العرب فيفا 2021.

وتساءل مقدم البرنامج: كيف تكون الأحلام غير هزيلة بمنظور البحرين؟ هل بإعادة التغريد (رتويت) أم بعلبة بسكويت؟

وفي البحرين أيضا وضع مجلس الشورى ملخصا لأحد جلساته على تويتر، وأرفق الملخص بفيديو مدته دقيقة عبارة عن صور وموسيقى دون أي تعليق صوتي، أو حتى أصوات الحاضرين بالجلسة.

وقد عادت مجددا لتلفزيون البحرين فقرة أخبار سيخلدها التاريخ، حيث استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة نجله ناصر وممثله الشخصي في الأعمال الإنسانية بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس المؤسسة الملكية للأعمال الخيرية.

كما تناولت حلقة "فوق السلطة" المواضيع التالية:

– عبير موسى تصف الرئيس التونسي قيس سعيّد بالخليفة الذي يطلب البيعة من الرعية.

– ظهور البيضة الخضراء من جديد في ليبيا يذكر بشعوذات شاكير.

– اللبنانيون والإماراتيون الأكثر عنوسة، والسوريون يسعون لمكافحتها.

– كيم جونغ أون يمنع ارتداء السترات الجلدية.. فلا أحد يشبه الزعيم.