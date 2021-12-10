"بي إن سبورتس" لم توقف أبو تريكة.. والعقول العربية المهاجرة تزين شوارع الدوحة

استعرضت حلقة (2021/12/10) من برنامج “فوق السلطة” حقيقة وقف ظهور النجم المصري محمد أبو تريكة على قنوات “بي إن سبورتس” (beIn Sports) بعد تصريحاته التي طالب فيها بمقاطعة الدوري الإنجليزي.

وكان النجم المصري والمحلل الرياضي على قنوات "بي إن سبورتس" قد طالب بمقاطعة الدوري الإنجليزي بسبب حملته الداعمة للمثليين خلال بعض المباريات.

وبخلاف ما روج، فإن شبكة "بي إن سبورتس" القطرية العالمية لم تتخذ أي موقف سلبي من النجم العربي، بل إن الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني -شقيق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني- نشر تغريدة باللغة الإنجليزية دعم فيها أبو تريكة، كما حظي النجم العربي بحملة تضامن واسعة في مواقع التواصل والملاعب العربية التي هتفت باسمه.

كما تناولت الحلقة النزيف الدائم لجحافل العلماء العرب إلى المهجر أو المعتقلات، في حين لوحت الأيادي من الدوحة للطيور العربية المهاجرة في افتتاح مونديال العرب فيفا قطر 2021.

وارتفعت صور العلماء العرب ممن هاجروا إلى الغرب بسبب سوء استفادة المجتمعات العربية من طاقات أبنائها التي تحتاج إليها البشرية، ومن أبرز العلماء الذين تمت دعوتهم وعلقت صورهم حول ملعب البيت المونديالي في مدينة الخور بقطر، عالم الفيزياء الجزائري بلقاسم حبة، وعالم الفضاء المصري عصام حجي، والعالم اللبناني شارل عشي، والعالم المصري فاروق الباز.

وعرجت الحلقة على العديد من المواضيع، مثل: