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25:06
من برنامج:
فوق السلطة
اتفاق ثنائي أم مصالحة خليجية؟
تناولت حلقة (2021/1/8) من برنامج “فوق السلطة” موضوعاتها بالعناوين التالية: محمد بن سلمان لتميم بن حمد: نورت المملكة. مصالحة شاملة أم جزئية بين قطر وجيرانها؟
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8/1/2021
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