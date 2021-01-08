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من برنامج: فوق السلطة

اتفاق ثنائي أم مصالحة خليجية؟

تناولت حلقة (2021/1/8) من برنامج “فوق السلطة” موضوعاتها بالعناوين التالية: محمد بن سلمان لتميم بن حمد: نورت المملكة. مصالحة شاملة أم جزئية بين قطر وجيرانها؟
8/1/2021
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