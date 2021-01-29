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من برنامج: فوق السلطة

ثورة أم فوضى.. السيسي يحيّي شباب 25 يناير وينساهم في المعتقلات

تناولت حلقة (2021/1/29) من برنامج “فوق السلطة” موضوعاتها بالعناوين التالية: ربيع في روسيا أم هبّة سيسحقها بوتين كما فعل في سوريا؟ السيسي يحيّي شباب ثورة 25 يناير، وينساهم في المعتقلات.
29/1/2021
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