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25:06
من برنامج:
فوق السلطة
ثورة أم فوضى.. السيسي يحيّي شباب 25 يناير وينساهم في المعتقلات
تناولت حلقة (2021/1/29) من برنامج “فوق السلطة” موضوعاتها بالعناوين التالية: ربيع في روسيا أم هبّة سيسحقها بوتين كما فعل في سوريا؟ السيسي يحيّي شباب ثورة 25 يناير، وينساهم في المعتقلات.
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29/1/2021
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