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من برنامج: فوق السلطة "غزوة الكونغرس" تحدد طريقة خروج ترامب من البيت الأبيض

تناولت حلقة (2021/1/15) من برنامج “فوق السلطة” موضوعاتها بالعناوين التالية: غزوة الكونغرس ترخي بثقلها على انتقال السلطة بأميركا. حزب إرهابي في هولندا يدعو إلى تطهير البلاد من الإسلام.

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