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من برنامج: فوق السلطة

بعد نزوح وتهجير وتحريق.. فوق السلطة يختار شخصية العام

تناولت حلقة (2021/1/1) من برنامج “فوق السلطة” موضوعاتها بالعناوين التالية: مخيمات النزوح السوري.. صقيع وحرائق عنصرية. القدس تكرم الجزائر ورئيسها بشجرة رمزية.
1/1/2021
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