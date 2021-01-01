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25:22
من برنامج:
فوق السلطة
بعد نزوح وتهجير وتحريق.. فوق السلطة يختار شخصية العام
تناولت حلقة (2021/1/1) من برنامج “فوق السلطة” موضوعاتها بالعناوين التالية: مخيمات النزوح السوري.. صقيع وحرائق عنصرية. القدس تكرم الجزائر ورئيسها بشجرة رمزية.
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1/1/2021
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