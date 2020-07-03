بعد أن أعلنت كروية الأرض.. هل تعلن الإمارات أن كورونا "فيروس"؟

تناولت حلقة "فوق السلطة" (2020/7/3) المواضيع التالية: لولا كورونا لتحققت الرؤية والدولة الثانية، وأميركا تنقل الدود للحوثيين بحاملة طائرات، والبحرين تنتج أول حاملة طائرات كرتونية.

وتابعت الحلقة أيضا: عندما تُنصر السنة بفاغنر والفرنسيين، وهل أشهر رئيس القوات اللبنانية إسلامه؟

يتحجج البعض بأنه لولا كورونا لنافست المجموعة العربية المجموعة الشمسية، ولولا كورونا لتحررت فلسطين في العام 2020، وأمنت سوريا، وازدهر الأردن وارتاح لبنان، ولولا كورونا لانتصرت الشرعية في اليمن، وانتهى التمرد في ليبيا، وتوقف تفلسف ديمقراطية أجمل ناقة على برلمان تونس، ولولا كورونا لاستطاعت السعودية أن تعيش بدون نفط هذا العام.

أما في مصر فلولا كورونا كنتو حتشوفوا في 30 يونيو/حزيران 2020 دولة ثانية"، أليست مصر اليوم دولة ثانية؟ كانت مساحتها مليون متر مربع، ومساحتها اليوم مليون إلا جزيرتين، وتضاعف سعر الدولار أمام الجنية مرتين ونصف، وأصبحت تذكرة المترو بـ10 جنيهات، وبات الدين الخارجي 3 أضعاف، والسجون تكتظ بـ60 ألف معتقل.

وباتت مدة الرئيس أسطورية، فلا تتحدثوا عن دولة محمد مرسي أو دولة محمد حسني مبارك، لأن السيسي وعد ووفى وقدم دولة ثانية، ولولا كورونا "كنا النهاردة بدولة ثالثة".

لكن أبو ظبي سخرّت كورونا في تزيين تطبيعها مع إسرائيل، بإبرام تعاون علمي مع تل أبيب لمكافحة فيروس كورونا، وتساءل مقدم البرامج "آخر مرة أرسلت الإمارات سائحا إلى الفضاء أعلن عن كروية الأرض، فهل ستعلن الآن أن كورونا فيروس؟".