تحدوا أردوغان أن يعيد آيا صوفيا مسجدا.. والتحدي الآن: هل تفتح السعودية حدودها مع قطر دون سماح أبو ظبي؟

تناولت حلقة (2020/7/17) من برنامج "فوق السلطة" العناوين التالية: بين مسجد آيا صوفيا وكنيسة مسجد قرطبة، سربرنيتسا جرح مفتوح بانتظار الاعتراف، مفتاح الحدود السعودية القطرية في جيب من؟

وسلطت حلقة "فوق السلطة" أيضا الضوء على: ماذا قال محمد نوح القضاة ليهاجموه؟ رئيس البرازيل سخر من كورونا فأصابه.

وقد رحب المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي بعودة جامع آيا صوفيا، ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقائد المحنك. كما أعربت الخارجية الإيرانية بدورها عن سعادتها بالقرار. فما هي مصلحة إعلام "حلف القمار" في حملة غضب مفتوحة لانتقاد الخطوة، حتى إنهم حجبوا صفة المسجد عن آيا صوفيا بعد أن كانوا يضعونه على قائمة المساجد؟

مغردو أبو ظبي أصابتهم "هستيريا" من أذان آيا صوفيا، ووزيرة الثقافة الإماراتية كتبت كلاما سورياليا، لكن فُهم منه أنها تنتقد القرار، الذي لطالما تحدى إعلام الرياض أنقرة باتخاذه.

والآن، هناك من يتحدى الرياض بأن تستفيد من فتح حدودها البرية والجوية مع قطر من دون سماح أبو ظبي!

إذن، فقد عادت آيا صوفيا مسجدا للمرة الثانية بقرار قضائي، التفت حوله معظم الأحزاب التركية المعارضة والموالية. وفيما كان قطب العالم الإسلامي، المملكة العربية السعودية، تعلن بخطى واثقة عن عودة أنشطة الترفيه، رغم كل المحن والتحديات، كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن بأكثر من لغة عن عودة جامع آيا صوفيا لصلوات المسلمين. فهل كان جهده في سبيل الدين أم السياسة؟، الله أعلم بنواياه وبنوايا قيادات "حلف القمار" الذين آلمهم القرار.

وتأسيا "بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي"، فإننا نبلغ سدة الفاتيكان، وكرسي بطريركية موسكو، ومجلس الكنائس العالمي، عن كنائس تتحول إلى مساجد.

لكن مهلا.. إنها لا تتحوّل عنوة، بل إن آباء هذه الكنائس يبيعونها إلى المسلمين للتخلص من مصاريفها المالية.

ففي مدينة البندقية بإيطاليا، رفضت السلطات منح المسلمين رخصة بناء مسجد، لكنها سمحت لهم بشراء كنيسة وتحويلها إلى مسجد. وفي تورونتو بكندا، تحولت كنيسة إلى أكبر مسجد في المدينة مقابل مال جمعته الجالية الكويتية.

وفي ولاية كونيتيكت بأميركا، يصلي المسلمون اليوم في مسجد كان كنيسة عرضت عليهم للبيع بسعر مغر، وبالتقسيط المريح.

وقد فضّل آباء الكنيسة، عندما أقفلوها، أن تنتقل إلى عهدة المسلمين.. لا أن تتحول إلى احتمالات أخرى، كما حدث مع كنيسة كلوستر التاريخية في هولندا، التي تحولت إلى كازينو، بحسب إذاعة هولندا العالمية.