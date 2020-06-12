من نبش قبر الخليفة عمر بن عبد العزيز؟ وما السر وراء دعم كتاب سعوديين ضم إسرائيل للضفة؟

تناولت حلقة "فوق السلطة" (2020/6/12) المواضيع التالية: السيسي من وكيل للحرب على ليبيا إلى وسيط سلام، تونسي لأبو ظبي "هل تدخلنا في انتخاباتكم لأجمل ناقة؟"من ينبش القبور في سوريا ويزرع الأحقاد بلبنان؟

حاول إعلام النظام السوري إلصاق جريمة نبش قبر الخليفة عمر بن عبد العزيز بالجماعات المسلَّحة، لكن مراسل الجزيرة عمرو حلبي ذكر أنَ ناشطين تداولوا تسجيلات مصورة تظهر نبش ضريحٍ يعتقد أنه للخليفة الأموي على يد مليشيات موالية لإيران والنظام السوري في قرية دير شرقي بريف إدلب.

وأشار مقدم "فوق السلطة" إلى أن الكاتب السعودي "الصهيوني ما يسمى بعبد الحميد الغبين" يقول عن فلسطين حين يذكرها، ما يسمى بفلسطين. ويتحدث باسم الشعب السعودي، وهو يضع صورة ابن سلمان خلفه، قائلا "نحن نؤيد ضم إسرائيل أراضي الضفة الغربية إليها".

وفي نفس الوقت في تل أبيب، سار إسرائيليون إلى جانب عرب في مسيرة ضد الاحتلال ومشاريع الضم، التي يدعي الغبين أن السعوديين يؤيدونها.

بدوره، أكد يائير غولان النائب السابق لرئيس أركان جيش الاحتلال أن معظم الضباط الإسرائيليين يرفضون الضم، وقال مقدم البرنامج نزيه الأحدب في تعليق على طريقته الخاصة خلال الحلقة "الآن بيطلعلي ألف واحد بيقلي له، كيف بتقول اسمو هيك.. يا حبيبي أحنا أكثر برنامج من نوعو محافظ بالعالم، لكن اسمع اسمو من التلفزيون الإسرائيلي، اسمو يائير منقلّو ياعين؟ غُبين يائير، غولان، طلع فيه خير، أكتر منّك".