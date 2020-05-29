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من برنامج: فوق السلطة

دول غربية تتسابق لفتح دور العبادة.. فما حال المساجد بالدول العربية في ظل التزاحم بالمتاجر الكبرى؟

تناولت حلقة (2020/5/29) من برنامج "فوق السلطة" مواضيعها بالعناوين التالية: كنيسة في ألمانيا تفتح أبوابها لصلاة المسلمين، ترامب سيستخدم صلاحياته لفتح دور العبادة.

كما سلط البرنامج الضوء على المواضيع التالية: مسيحية في كوسوفو تعيش بمحبة عائلة مسلمة، لاجئ سوري يعدل قرارا للحكومة البريطانية، عاملات المنازل الأجنبيات يغادرن لبنان.

في بادرة تسامح، سمحت كنيسة في برلين للمسلمين بإقامة صلاة الجمعة في داخلها، حيث إن المساجد لم تعد تتسع لكل المصلين بعد اعتماد إجراءاتِ الاحتِراز والتباعد الخاصة بمكافحة كورونا.

أما في مصر، فقد هرع إمام صلاة عيد يرتدي عمامة أزهرية فارا من دورية للشرطة عندما رآها تتجه نحوه، فقطعت الصلاة، وفق صحيفة بوابة الوطن.

وتندّر أحدهم في العيد وقال: لماذا لم نقم صلاة العيد في متاجر الأغذية الضخمة التي يبدو أنها معصومة من كورونا، لذلك يسمحون باكتظاظ الناس فيها؟

أما فرنسا فقد حلت المشكلة، حيث ستفتح أماكن العبادة من جديد بأمر من مجلس الدولة.

من جهته، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حريصا قبيل الانتخابات على فتح الكنائس والمساجد، ووجه تحذيرا لحكام الولايات بأنه سيتجاوز سلطاتهم إذا لم يسمحوا باستئناف الحياة الروحية الجماعية.

وشددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على تبرير أي إجراء اتخذته سلطاتها وفيه تقييد للحريات، بأنه كان للحفاظ على كرامة الناس.

29/5/2020
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