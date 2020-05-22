الوطية بيد الدولة العليا بليبيا وساعة حفتر لا تعمل

تناولت حلقة (2020/5/22) من برنامج "فوق السلطة" مواضيعها بالعناوين التالية: الوطية بيد الدولة العليا وحفتر يتكتك. أبو ظبي والدوحة.. تسابق على التطبيع.

كما تناولت أيضا: دريد لحام بلا جرة غاز ويشكو الغلاء. الرحباني للجسمي: لا تغني لفيروز. فجر السعيد لمذيعة: لا تصفيني بالبقرة. في القاهرة تأجير كمامات مستعملة. دفن أمه القعيدة وهي على قيد الحياة.

حيث اكتسبت ساعتان شهرة عالمية، لكنهما متناقضتان كالنهار والليل؛ الأولى عالية الدقة وهي ساعة "بيغ بن" في لندن، والثانية مقصرة ومنتهية الصلاحية وهي ساعة اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، لكن عندما تحين ساعة بيت الطاعة والدولة، فإن عقارب السفارات، وغرف العمليات الخارجية المحركة للخارجين على القانون لن تؤخر ثانية في التوقيت الشرعي لليبيا.

وأما المقيمون خارج ليبيا في فنادق العواصم الطامعة فعليهم مراعاة فارق الإخلاص بين جيش لحكومة يعترف بها الشعب والعالم، وتجميعة مليشيات من المرتزقة متعددة الجنسيات، يقودها متعهد فاشل لحساب مقاولين إذا دخلوا قرية أفسدوها، ارتقت قاعدة الوطية إلى عهدة الدولة، وقديما قيل: المحافظة على الإنجاز أهم من الإنجاز.

وبعد الهزيمة خرج حفتر ومن معه بعد أن تذوقوا طعمها، فقالوا إنها تكتيك، بل إنهم انسحبوا من الوطية إفساحا في المجال لمراجيح العيد.

سباق التطبيع

وبينما كانت مصادر إسرائيلية تكشف عن إرسال أبو ظبي طائرة فاخرة لإجلاء إسرائيليين عالقين في المغرب منذ أكثر من شهر بسبب جائحة كورونا، كانت طائرة إماراتية أخرى تدشن الرحلات الجوية المباشرة العلنية مع إسرائيل، بحجة نقل مساعدات طبية للسلطة الفلسطينية، على طريقة برنامج "اطمأن قلبي"، مع فارق أن البرنامج يضع علم الإمارات، الذي أخفته الطائرة الإماراتية المنقبة، الهابطة في مطار بن غوريون بإسرائيل.

وفي هذا الوقت، كان شباب قطر ضد التطبيع يعبرون عن رفضهم لخبر أكدته صحيفةُ هآرتس الإسرائيلية يقول إن منحة 100 ألف تذكرة للطواقم الطبية، التي أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تقديمها، لن تستثني إسرائيل ووصفوا ذلك بإنسانية في غيرِ موضعها.