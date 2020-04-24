"أم بي سي" وكورونا يفسدان أجواء رمضان

تناولت حلقة (2020/4/24) من برنامج "فوق السلطة" مواضيع: "أم بي سي تخرج رمضان عن سياقه الروحي"، و"جيش إسرائيل يدعي تطبيقه السنة النبوية"، وكذلك "نجل ملك البحرين: أبي باع كل شيء..".

تناولت حلقة (2020/4/24) من برنامج "فوق السلطة" المواضيع التالية: "أم بي سي (MBC) تخرج رمضان عن سياقه الروحي"، و"جيش إسرائيل يدعي تطبيقه السنة النبوية"، و"ثور نافق مقدس عند الهندوس يشيع مكشوفا"، وكذلك "نجل ملك البحرين: أبي باع كل شيء لأجلكم"، و"موالون لحفتر: قطر تسيّر الجامعة العربية".

جاء شهر الصوم والتواصل هذا العام حزينا بإغلاق المساجد، وبالتباعد الاجتماعي الوقائي من كورونا، ويأتي رمضان سعيدا هذا العام بالالتحام الأسري الذي يعيد إلينا ذاكرةَ الطفولة، ونحن نترقب مع الأهل مدفع الإفطار.

لقد أغلقت المساجد بفتوى من دور الإفتاء وأمر من الهيئات الصحية في الدول، لكن الله منَّ علينا بفنانات وفنانين "مجاهدين" يرابطون عند خطوط الدفاعِ الأولى ويخاطرون بحياتهم لأجل إفساد شهر رمضان بإجماعِ مشايخِ الأمة على اختلاف مشاربهم، باستثناء "ميزو وجوجو ودودو" حتى صار رمضان عند نقيب الفنانين المصريين "ميصحش بدون (لا يصح من دون) مسلسلات".

وأي مقارنة بين إغلاق المساجد واكتظاظ أستوديوهات التصوير، لترد فنانة على ما يسمى بشاشة "المزاج الرايق الحدث" أن المساجد لا تدفع الأموال ولا تسلي الناس!

واحتفل أحد الممثلين المصنفين على الفن غير الراقي بإنجاز مسلسله، فأقام مع فريقه الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخَلل، لأن المناسبة عظيمة، على الرغم من أنه قد قدم عملا دراميا قبل أسابيع أدى فيه دور المرشد الصحي.

مسلسل أم هارون

يتحدث مسلسل أم هارون عن حياة اليهود في الخليج، وقد لقي رفضا شعبيا قبل أن يعرض، فلماذا؟ قالوا: يكفي أن تنتجه "أم بي سي" السعودية، وتموله الإمارات ويصور على أرضها، ليكون حتما في خدمة إسرائيل.

وقد يتساءل البعض ألا ترون التطبيع القطري؟ يجيبه مقدم البرنامج نزيه الأحدب "بلى، وإلنا (ومنذ) أربع سنين مننتقد (ننتقد) التطبيع بقطر، وبالجزيرة يلي ما بعرف شو (التي لا أعرف ما) أهمية إنو (أن) تستضيف أفيخاي وفشيخاي وشخيفاي، بس (غير أن) المسلسل إماراتي سعودي".

لكن ليس كل الناس هاجمت المسلسل، هناك من رحب به مثل الضابط العبري الناطق بالعربية أفيخاي أدرعي الذي عبر عن سعادته بمسلسل أُم هارون ونشر تغريدة مرفقة بفيديو برومو المسلسل لأَم بي سي، واستذكر أن اليهود كانوا موجودين في كل مكان، كما لم ينسَ إبداء قلقه على صحة المسلمين في رمضان بسبب كورونا!