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من برنامج: فوق السلطة الرياض تتقارب مع أنقرة وإعلامها من الإمارات يسيء

تناولت حلقة (2020/11/27) من برنامج “فوق السلطة” المواضيع التالية: لقاء نتنياهو وابن سلمان في السعودية حصل أو لم يحصل؟ الرياض تتقارب مع أنقرة وإعلامها من الإمارات يسيء.

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