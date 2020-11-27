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من برنامج: فوق السلطة

الرياض تتقارب مع أنقرة وإعلامها من الإمارات يسيء

تناولت حلقة (2020/11/27) من برنامج “فوق السلطة” المواضيع التالية: لقاء نتنياهو وابن سلمان في السعودية حصل أو لم يحصل؟ الرياض تتقارب مع أنقرة وإعلامها من الإمارات يسيء.
27/11/2020
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