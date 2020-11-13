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من برنامج: فوق السلطة

على طريقة ترامب.. مرتضى انهزم يا رجالة

تناولت حلقة (2020/11/13) من برنامج "فوق السلطة" مواضيعها بالعناوين التالية: العالم يقترب من إلقاء القبض على كورونا. مغردو أبو ظبي ينقلبون على ترامب بدقائق. بعد أن قلد ترامب، مرتضى سقط يا رجالة.

كما تناولت الحلقة العناوين التالية: الاعتداء على كاهن ليون كان جريمة شرف. رئيس أذربيجان: ننتقم لمساجدنا التي دنسوها. سقوط 3 أصهار رئاسيين في أسبوع واحد. ماذا بين الإمارات وأصالة بعد إليسا؟

فقد أعلن النائب المصري المثير للفوضى مرتضى منصور -على طريقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب واستباقا لنتائج الانتخابات البرلمانية في مصر- عن فوزه، بينما تبينت خسارته المريعة هو وابنه بفارق كبير عن أقرب المنافسين.

وتحوّل اسم مرتضى إلى وسم على المنصات المصرية باسم "مرتضى سقط يا رجالة"، حتى وصل إلى الأكثر تداولا في مصر، فهل هي نهاية رجل شتام للأعراض؟ وهل سيلحق به تباعا نظراؤه الشتامون على الشاشات.

أما عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، فيغرد من أبو ظبي بأن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن سيكون ضعيفا باهتا غير مقنع، ومن حق ترامب أن يستاء ويغضب ويلجأ للقضاء، قبل أن يتراجع بعد ساعات قليلة بعد أن اتضح فوز بايدن، ليغرد بأن بايدن رجل حكيم تحتاجه أميركا والعالم، بعد 4 سنوات وصفها بالعصيبة وغير التقليدية.

ووصل الأمر بعبد الخالق مع متلازمة بايدن إلى شتيمة ترامب ووصفه بالابن العاق والضال لمؤسسات الحكم الأميركي، بينما وصف ولي الأمر الجديد بايدن "بالابن الشرعي والبار لأميركا".

وفي العادة لا يحب معد البرنامج الاسترسال بعرض كلام الإعلاميين والمغردين بوجود المسؤولين، لكن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد يقل في الكلام، ويقال إنه يعتمد على مغردين يعبران عن أفكاره ومدرسته أحدهما عبد الخالق، لكن ابن زايد لم يفته الإسراع بتهنئة بايدن، مع تنويهه بالعلاقات التاريخية بين أميركا والإمارات.

وقد كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أسرع من صديقه في أبو ظبي، فهو -كما كان قبل 4 سنوات أول من هنأ ترامب بالرئاسة- أول رئيس عربي يهنئ بايدن بالفوز، كما تصفه سي إن إن (CNN).

13/11/2020
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