البث الحي
25:06

من برنامج: فوق السلطة

بكاء وكورونا.. أوجه الشبه بين السيسي وكيم جونغ أون

تناولت حلقة (2020/10/16) من برنامج "فوق السلطة" العناوين التالية: ترامب بعد شفائه من كورونا يتوعد الصين بالعقاب، والسيسي يعلن أنه سيشكو خصومه لله يوم القيامة.

وتناولت الحلقة أيضا: كيم يعتذر لشعبه عن تقصيره في تحسين عيشه، وماكرون يحرر صوفي فتعود إليه مريم المحجبة، وعونية تفضل إيران على السعودية بسبب السجادة.

ويلتقي موقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من كورونا مع موقف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الذي هنأ أعضاء شعبه العظيم، بعدم تسجيل أي إصابة بالفيروس في صفوفه، كما قال.

ولا تقتصر المشتركات بين كيم والسيسي على كورونا، فكلاهما لا يتورع عن البكاء حبا للشعب أمام الجماهير المصفوفة للاستماع إلى الخطاب.. وقد ذرف الزعيم كيم دموعا نادرة هذا الأسبوع.

لكن الاختلاف بين الزعيمين هو أن كيم بكى أثناء تقديمه اعتذارا إلى شعبه، تخيلوا، زعيم بيونغ يانغ الأحمر يعتذر، لأنه لم يستطع أن يوفر لشعبه ظروف عيش أفضل مما هي عليه الآن.. وهنا الاختلاف البسيط، فالسيسي يُحمّل الشعب المصري مسؤولية أي إفشال لتجربته الشخصية في الحكم.

السيسي يعلن أنه سيشكو خصومه لله يوم القيامة.. وفي رواية أخرى، سيخبر الله بكل شيء.

السيسي أكثر تسامحا من كيم، فهو لم يعدم رئيس برلمانه علي عبد العال بصاروخ أرض أرض، رغم أن عبد العال كان يلهو بأصابعه ويلعب عندما كان السيسي ينطق بالكلام الكبير.

وبصفته القائد الأعلى لمسألة الكورونا، أمر السيسي الشيخ الفنان خالد الجندي بإماطة الكمامة عن وجهه أثناء وصلة تطبيل له على المسرح.. فردّ الجندي بأن قرار السيسي التاريخي بنزع الكمامة عن واجهته يعدّ من المكرمات العلية التي يؤجر عليها عند رب العالمين.

نظارة السيسي الشمسية أشغلت بال محبيه خوفا عليه من عدوى كورونا، فقد لوحظ أن الضابط المسؤول قائد عمليات حمل نظارات الرئيس، لا يضع قفازات على يديه.

تقرير جديد للأمم المتحدة يكشف استخدام السلطات المصرية محاكمات الإرهاب لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان.. فهل يتهم إعلام السيسي الأمين العام أنطونيو غوتيريش بأنه ينحدر من أصول برتغالية إخوانية؟

16/10/2020
المزيد من أخرى

عن السينما- الصوت

(الجزيرة)

كيف غيّر الصوت شكل السينما في العالم؟

(الجزيرة)

عمالة الأطفال في العالم العربي

(الجزيرة)

المسافر – مغامرات مائية

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

في الذكرى 50 لرئاسته.. الوجه الغائب للسادات بين عبد الناصر والإخوان وأرانب السجن

الرئيس المصري الراحل أنور السادات تولى السلطة بين 1971 و1981 (الجزيرة)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)
المزيد من حلقات برنامج:
فوق السلطة

سفير وأمير سعودي اعترف سابقا بفساده يهاجم فلسطين والجزيرة

25:03

بعد أول مناظرة للانتخابات في أميركا.. هل تصدق توقعات إعلامي أميركي بحرب أهلية؟

25:03

يريد بيع بيوتهم.. المصريون يثورون على السيسي

(الجزيرة)
25:01

فوق السلطة- البيت الأبيض والسحر الأسود.. إسرائيل تتنفس الصعداء بسلام البحرين

25:05
شاهد المزيد