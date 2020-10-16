بكاء وكورونا.. أوجه الشبه بين السيسي وكيم جونغ أون

تناولت حلقة (2020/10/16) من برنامج "فوق السلطة" العناوين التالية: ترامب بعد شفائه من كورونا يتوعد الصين بالعقاب، والسيسي يعلن أنه سيشكو خصومه لله يوم القيامة.

وتناولت الحلقة أيضا: كيم يعتذر لشعبه عن تقصيره في تحسين عيشه، وماكرون يحرر صوفي فتعود إليه مريم المحجبة، وعونية تفضل إيران على السعودية بسبب السجادة.

ويلتقي موقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من كورونا مع موقف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الذي هنأ أعضاء شعبه العظيم، بعدم تسجيل أي إصابة بالفيروس في صفوفه، كما قال.

ولا تقتصر المشتركات بين كيم والسيسي على كورونا، فكلاهما لا يتورع عن البكاء حبا للشعب أمام الجماهير المصفوفة للاستماع إلى الخطاب.. وقد ذرف الزعيم كيم دموعا نادرة هذا الأسبوع.

لكن الاختلاف بين الزعيمين هو أن كيم بكى أثناء تقديمه اعتذارا إلى شعبه، تخيلوا، زعيم بيونغ يانغ الأحمر يعتذر، لأنه لم يستطع أن يوفر لشعبه ظروف عيش أفضل مما هي عليه الآن.. وهنا الاختلاف البسيط، فالسيسي يُحمّل الشعب المصري مسؤولية أي إفشال لتجربته الشخصية في الحكم.

السيسي يعلن أنه سيشكو خصومه لله يوم القيامة.. وفي رواية أخرى، سيخبر الله بكل شيء.

السيسي أكثر تسامحا من كيم، فهو لم يعدم رئيس برلمانه علي عبد العال بصاروخ أرض أرض، رغم أن عبد العال كان يلهو بأصابعه ويلعب عندما كان السيسي ينطق بالكلام الكبير.

وبصفته القائد الأعلى لمسألة الكورونا، أمر السيسي الشيخ الفنان خالد الجندي بإماطة الكمامة عن وجهه أثناء وصلة تطبيل له على المسرح.. فردّ الجندي بأن قرار السيسي التاريخي بنزع الكمامة عن واجهته يعدّ من المكرمات العلية التي يؤجر عليها عند رب العالمين.

نظارة السيسي الشمسية أشغلت بال محبيه خوفا عليه من عدوى كورونا، فقد لوحظ أن الضابط المسؤول قائد عمليات حمل نظارات الرئيس، لا يضع قفازات على يديه.

تقرير جديد للأمم المتحدة يكشف استخدام السلطات المصرية محاكمات الإرهاب لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان.. فهل يتهم إعلام السيسي الأمين العام أنطونيو غوتيريش بأنه ينحدر من أصول برتغالية إخوانية؟