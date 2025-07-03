كيف ستتأثر الحرب الروسية الأوكرانية بتعليق أسلحة أميركية؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” -في حلقته بتاريخ (2025/7/3)- وجاهة المبررات التي قدمتها واشنطن لتعليق تسليم أوكرانيا شحنات أسلحة كانت قد وعدتها بها.

وتساءلت الحلقة إلى أي حد راعى القرار الأميركي حساسية المرحلة التي تمر بها أوكرانيا في حربها مع روسيا، وبحثت في خيارات كييف لتقليص تأثير هذه الخطوة على قدراتها الدفاعية في مواجهة الهجمات المكثفة على أراضيها.

وتناولت أيضا مدى تأثير قرار البنتاغون على الموقفين الأوكراني والروسي إزاء مصير الحرب، ودلالات تزامنه مع اتصالين للرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيريه الروسي والأوكراني.

تقديم: فدى باسيل