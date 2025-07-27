ما وراء الخبر مساعدات غزة.. سلاح إسرائيلي متعدد الأهداف

ناقشت حلقة برنامج ما وراء الخبر (2025/7/27) دلائل الإعلان الإسرائيلي المفاجئ عن السماح بدخول مساعدات وتوفير ممرات آمنة وإنزالها جوا بعد أكثر من 4 شهور من الحصار الخانق.

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وبحثت الحلقة ما إذا كان هذ القرار يأتي في إطار مناورة من أجل احتواء الانتقادات الدولية والضغوط الشعبية المتصاعدة؟ أم خطوة إضافية في إطار سياسة إدارة التجويع؟ وتناولت السيناريوهات المتوقعة لمسار المساعدات في الأيام القادمة ومدى تأثيرها على مفاوضات صفقة تبادل الأسرى المتوقفة حاليا. تقديم: زين العابدين توفيق

المصدر: الجزيرة