هل تقدم إسرائيل على ضم الضفة الغربية؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” -في حلقته بتاريخ (2025/7/23)- خطوة تأييد الكنيست مقترحا يقضي بضم الضفة الغربية المحتلة بعد عمليات تهويد وقضم ممنهجة للأراضي الفلسطينية.

وتناولت الحلقة مدى خطورة الخطوة والكيفية التي ستتعامل بها حكومة بنيامين نتنياهو معها، خاصة مع تصريحات سابقة صدرت عن وزراء ومسؤولين منها بخصوص فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وتساءلت أيضا عن رد الفعل الفلسطيني على الخطوة التي تمسّ جوهر اتفاق أوسلو، وكذلك موقف المجتمع الدولي من هذا التوجه الإسرائيلي.

تقديم: ليلى الشيخلي