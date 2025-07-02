ما وراء الخبر ما رسائل إيران من تعليق تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” -في حلقته بتاريخ (2025/7/2)- الرسائل التي أرادت إيران توجيهها بتعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووجاهة الحجج التي بررت بها هذا القرار.

اقرأ المزيد

وبحثت الحلقة خيارات الوكالة والمجتمع الدولي للتعامل مع قرار إيران، وما الذي تستطيع الوكالة تقديمه لثني طهران عن هذه الخطوة. وكذلك، تساءلت عن الأبعاد التي يمكن أن تأخذها ردود الفعل الدولية على قرار إيران واستعداد طهران للتعامل معها، وأي مسار قد يسلكه برنامجها النووي في ضوء هذه الخطوة وتبعاتها المحتملة. تقديم: فدى باسيل

المصدر: الجزيرة