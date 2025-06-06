تصعيد إسرائيلي في لبنان.. أي مصير لاتفاق وقف إطلاق النار؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” -في حلقته بتاريخ (2025/6/6)- رسائل إصرار إسرائيل على الاستمرار في شن هجمات عسكرية وتنفيذ اغتيالات داخل لبنان خلافا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وبحثت الحلقة الخيارات المطروحة أمام الحكومة اللبنانية في التعامل مع هذا الواقع، في وقت تستمر فيه دعوات حزب الله كي تقوم الدولة بواجبها في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

وتساءلت عن المصير الذي ينتظر اتفاق وقف إطلاق النار في ظل هذه المعطيات، وفي أي اتجاه قد تسير الأمور بالنظر إلى مختلف الاحتمالات التي تنشأ عن استمرار الاتفاق أو سقوطه.

تقديم: جلال شهدا