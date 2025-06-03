إقالات في البيت الأبيض تقلق نتنياهو

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” -في حلقته بتاريخ 2025/6/3- الدوافع الحقيقية وراء تغييرات أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إدارته باستبعاده مسؤولين كبارا معروفين بدعمهم لإسرائيل داخل البيت الأبيض.

وتساءلت الحلقة عما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محقا في مخاوفه بشأنها، وبحثت التأثير الفعلي المحتمل لهذه الخطوة على العلاقات بين إدارة ترامب وحكومة نتنياهو وعلى سياسات واشنطن تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتناولت الحلقة أيضا كيف يمكن للوسطاء أن يستثمروا هذا التوجه من أجل التوصل لصفقة تنهي معاناة الفلسطينيين في غزة بإيقاف الحرب والحصار الإسرائيلي عليهم.

تقديم: حسن جمول