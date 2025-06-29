هل تستمر الاعتداءات الإسرائيلية بالضفة الغربية على نفس وتيرتها؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” -في حلقته بتاريخ (2025/6/29)- دلالة تزايد الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة بحوالي الثلث منذ بداية العام الحالي.

وتساءلت الحلقة عما إذا كانت ردود الأفعال الدولية وفي مقدمتها الأوروبية ستفلح في الضغط على إسرائيل من أجل وقف هذا التصعيد أم أن حكومة بنيامين نتنياهو ستضرب بها عرض الحائط كما جرت العادة؟

وكذلك، تساءلت عن السيناريوهات التي يمكن أن تتجه إليها الأوضاع في الضفة، خاصة مع بودار بإمكانية الوصول لاتفاق لوقف الحرب على غزة.

تقديم: زين العابدين توفيق