طهران وواشنطن وتل أبيب.. ما إستراتيجيات المرحلة المقبلة؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” -في حلقته بتاريخ (2025/6/26)- التضارب الكبير في التقييمات الإيرانية والأميركية والإسرائيلية لنتائج الحرب، وطبيعة القضايا التي شملها الاتفاق الذي قاد لوقف إطلاق النار.

وبحثت الحلقة إستراتيجية طهران إزاء واشنطن وتل أبيب في الفترة المقبلة على ضوء هذا الاتفاق، والخطط الأميركية والإسرائيلية للتعامل مع إيران خلال المرحلة القادمة.

وكذلك، تساءلت الحلقة عن الأوراق التي يمكن أن تلجأ إليها الأطراف المختلفة إزاء الصراع المجمد بينها الآن، وإمكانية تفجره مجددا.

تقديم: حسن جمول