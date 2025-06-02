حرب روسيا على أوكرانيا.. التصعيد أم التفاوض؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” -في حلقته بتاريخ 2025/6/2- نتائج الجولة الثانية من مفاوضات إسطنبول بين الجانبين الروسي والأوكراني، وإلى حد ما جاءت متوافقة مع المتوقع منها وإمكانية التوصل لوقف إطلاق النار.

وكذلك، ناقشت الحلقة انعكاسات التصعيد العسكري الأخير بين الجانبين على مسار تلك المفاوضات، وإلى أي حد يمكن أن تؤثر جولة إسطنبول على مسار هذا التصعيد.

وتساءلت عن فرص نجاح المفاوضات بين موسكو وكييف في إحداث اختراق في نهاية المطاف، يسمح بالتوصل لاتفاق ينهي الحرب.

تقديم: زين العابدين توفيق