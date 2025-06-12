"النووي الإيراني".. ما مساراته بعد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” -في حلقته بتاريخ (2025/6/12)- مدى وجاهة الأسس التي استندت إليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اعتبارها إيران غير ملتزمة بتعهداتها النووية.

وتساءلت الحلقة عن مدى دقة تشكيك طهران في أسس القرار والدوافع التي قادت إلى اتخاذه، وكذلك إلى أي حد جاء رد الفعل الإيراني على قرار الوكالة متناسبا مع مستوى انزعاجها منه؟

وبحثت أيضا الحدود التي يمكن أن تذهب إليها طهران في ردها على قرار الوكالة، والانعكاسات المحتملة لهذا القرار على جولة المفاوضات المقبلة بين الجانبين الأميركي والإيراني بشأن برنامج طهران النووي في مسقط.

تقديم: جلال شهدا