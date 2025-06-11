ما دلالات زيادة زخم القوافل الشعبية المتضامنة مع غزة؟

بحث برنامج “ما وراء الخبر” -في حلقته بتاريخ (2025/6/11)- دلالة زخم خروج القوافل الشعبية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، رغم الاعتداء الإسرائيلي على نشطاء سفينة “مادلين”.

وتساءلت الحلقة عن الرسائل التي يبعثها دخول ناشطين عرب على خط التحركات الشعبية ضد الحرب والتجويع في غزة، وخيارات الحكومة الإسرائيلية للتعامل مع مثل هذه الحملات، مقابل خيارات العرب والعالم لحماية هذه القوافل.

وبحثت أيضا في التأثيرات المحتملة لمثل هذه التحركات على مسار الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع الفلسطيني، وعلى سياستها بتجويع ومحاصرة سكانه.

تقديم: خديجة بن قنة