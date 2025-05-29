ماذا بعد رفع العَلم بمقر السفير الأميركي في دمشق؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” -في حلقته بتاريخ 29 مايو/أيار 2025- ما الذي يعنيه افتتاح المبعوث الأميركي إلى سوريا مقر سفير بلاده في دمشق في هذا التوقيت.

وبحثت الحلقة السياقات التي قادت إلى هذا التطور، وتساءلت: إلى أي نحو يمكن أن تنعكس هذه الخطوة على الملفات التي تهم الولايات المتحدة في سوريا وإمكانية تشجيع دول أخرى لإعادة علاقاتها مع دمشق؟

وكذلك، تساءلت عن الخطوات المطلوبة لاستكمال ما بدأه المبعوث الأميركي إلى سوريا نحو إعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين واشنطن ودمشق.

تقديم: جلال شهدا