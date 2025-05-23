ما وراء الخبر ما وراء الخبر.. إلى أين تتجه مفاوضات واشنطن وطهران بعد جولة روما؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” -في حلقته بتاريخ 23 مايو/أيار 2025- طبيعة التقدم الذي حققته جولة المفاوضات الخامسة بين واشنطن وطهران وعلى أي نحو يمكن فهم اللهجة المتفائلة في التعبير عن نتائج هذه الجولة؟

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وتناولت الحلقة أبرز العقبات التي لا تزال تعترض سبيل إحراز توافق بين الجانبين الأميركي والإيراني في إطار هذه المفاوضات ومدى قدرة الطرفين على تجاوزها. كما بحثت حرص الإدارة الأميركية على ما وصفوه بإحاطة إسرائيل بمفاوضاتها مع طهران، وكيف يمكن أن ينعكس هذا على نتيجة المفاوضات؟ تقديم: زين العابدين توفيق

المصدر : الجزيرة