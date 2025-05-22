ما وراء الخبر سياقات هجوم المتحف اليهودي وتداعياته المحتملة

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” -في حلقته بتاريخ (22 مايو/أيار 2025)- سياق عملية إطلاق النار على موظفَي السفارة الإسرائيلية في واشنطن، ودلالة إقدام شخص بمواصفات منفذها على مثل هذا العمل.

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وتساءلت الحلقة إلى أي حد عكست ردود الفعل الأميركية والإسرائيلية على العملية فهما صحيحا للدوافع والظروف التي قادت إليها؟ وكذلك، بحثت التأثيرات التي يمكن أن تترتب على عملية قتل الموظفين الإسرائيليَين في واشنطن على المستويَين الأميركي والإسرائيلي. تقديم: زين العابدين توفيق

المصدر : الجزيرة