ما وراء الخبر "ما وراء الخبر".. إلى متى تتحمل إسرائيل هجمات اليمن؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” -في حلقته بتاريخ (18 مايو/أيار 2025)- مدى تأثير الإغلاقات المتكررة لمطار بن غوريون على إسرائيل وإشارته إلى فشلها في وقف هجمات أنصار الله الصاروخية عليها.

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وتناولت الحلقة التأثيرات الاقتصادية والنفسية لإغلاق مطار بن غوريون بهذه الصورة المتواترة خلال الأسبوعين الأخيرين وعلى أي نحو يمكن أن تنعكس هذه الإغلاقات على صورة إسرائيل في العالم، وما الذي يمكن أن تفعله أكثر مما فعلت وحلفاؤها لوقف هجمات أنصار الله؟ تقديم: حسن جمول

المصدر : الجزيرة