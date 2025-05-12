مرحلة جديدة بين واشنطن وتل أبيب؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” -في حلقته بتاريخ (12 مايو/أيار 2025)- ما الذي يعنيه صعود جناح يشكك بإسرائيل داخل الحزب الجمهوري الأميركي في هذه المرحلة.

وكذلك، ناقش ما الذي يعكسه انزعاج تل أبيب من هذا التطور، المتزامن مع تشديد مناصري الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التمييز بين الولاء لبلادهم والولاء لإسرائيل.

وتناولت الحلقة أيضا التأثيرات التي يمكن أن يحدثها هذا التطور في نظرة قطاع مهم من الأميركيين تجاه إسرائيل على مواقف واشنطن من القضية الفلسطينية، وعلى سلوك إسرائيل في المنطقة.

تقديم: عبد القادر عياض