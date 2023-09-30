ما وراء الخبر ما وراء الخبر- لا أحد قادر على الحسم.. كيف السبيل لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية؟

ناقشت حلقة (30/9/2023) من برنامج ما وراء الخبر مستقبل الحرب الروسية الأوكرانية في ظل عدم قدرة الطرفين على حسم المعارك وما الذي يراهن عليه كلا الجانبين لتحقيق أهدافه من هذه الحرب.

اقرأ المزيد