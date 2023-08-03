مدة الفيديو 25 minutes 07 seconds
ما وراء الخبر- ما رسائل الدبيبة بعقد اجتماع الحكومة جنوب غربي ليبيا؟
تناولت حلقة (2023/8/3) من برنامج “ما وراء الخبر” اجتماع حكومة الوحدة الوطنية الليبية في جنوب غربي البلاد، بالتزامن مع تصريح المبعوث الأممي إلى ليبيا عن صعوبة التوافق على قانون الانتخابات المقترح من لج
تناولت حلقة (2023/8/3) من برنامج “ما وراء الخبر” اجتماع حكومة الوحدة الوطنية الليبية في جنوب غربي البلاد، بالتزامن مع تصريح المبعوث الأممي إلى ليبيا عن صعوبة التوافق على قانون الانتخابات المقترح من لجنة “6 + 6″.
تقديم: عثمان آي فرح
3/8/2023