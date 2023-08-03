ما وراء الخبر ما وراء الخبر- ما رسائل الدبيبة بعقد اجتماع الحكومة جنوب غربي ليبيا؟

تناولت حلقة (2023/8/3) من برنامج “ما وراء الخبر” اجتماع حكومة الوحدة الوطنية الليبية في جنوب غربي البلاد، بالتزامن مع تصريح المبعوث الأممي إلى ليبيا عن صعوبة التوافق على قانون الانتخابات المقترح من لج

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