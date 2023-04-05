ما وراء الخبر ما وراء الخبر – ما حسابات التصعيد الإسرائيلي في القدس؟

تابع برنامج “ما وراء الخبر” (2023/4/5) الحسابات الداخلية والخارجية التي تدفع الحكومة الإسرائيلية اليمنية المتطرفة إلى استفزاز مشاعر الفلسطينيين.