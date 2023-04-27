ما وراء الخبر ما وراء الخبر – المواجهات في السودان.. ما فرص نجاح مبادرات الحل؟

طرح برنامج “ما وراء الخبر” (2023/4/27) الأسئلة التالية: ما هي أهم ملامح التصورات والمبادرات الإقليمية والدولية التي برزت حتى الآن لإنهاء الصراع المسلح في السودان؟