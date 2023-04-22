ما وراء الخبر ما وراء الخبر – لماذا تتكاثف جهود إجلاء الرعايا الأجانب من السودان؟

تابع برنامج “ما وراء الخبر” (2023/4/22) دلالة تكثيف المجتمع الدولي جهوده لإجلاء الرعايا الأجانب والبعثات الدبلوماسية من السودان في هذه المرحلة من الصراع.