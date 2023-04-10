ما وراء الخبر ما وراء الخبر – هل حان وقت حل النزاع في اليمن؟

بعد فترة من الجمود في أزمة اليمن، وصل وفدان سعودي وعماني إلى العاصمة اليمنية صنعاء. وطرح برنامج “ما وراء الخبر” (2023/4/10) السؤال التالي: هل بات النزاع في اليمن قاب خطوة من السلام؟