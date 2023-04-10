ما وراء الخبر ما وراء الخبر – أوروبا والولايات المتحدة.. ما فرص التمايز بشأن تايوان؟

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن على أوروبا أن تقلص ارتباطها بالولايات المتحدة، وتابع برنامج “ما وراء الخبر” (2023/4/9) أبعاد هذه التصريحات ودلالاتها.