من برنامج: ما وراء الخبر ما وراء الخبر – ماذا بعد تصرف أميركا بأموال روسيا المجمدة لديها؟

تابعت حلقة (2023/2/4) من برنامج “ما وراء الخبر” تداعيات نقل واشنطن لبعض الأصول الروسية المصادرة واستخدامها لصالح إعادة الإعمار في أوكرانيا.