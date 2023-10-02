ما وراء الخبر (2023/10/2)- هل يصطدم الاتحاد التونسي للشغل بالرئيس قيس سعيد؟

ناقشت حلقة (2023/10/2) من برنامج “ما وراء الخبر” احتمالات دخول الاتحاد التونسي للشغل صداما مع الرئيس قيس سعيد بعدما جمدت الحكومة الحوار الاجتماعي الذي كان يناقش رفع أجور العمال.

ناقشت حلقة (2023/10/2) من برنامج "ما وراء الخبر" احتمالات دخول الاتحاد التونسي للشغل صداما مع الرئيس قيس سعيد بعدما جمدت الحكومة الحوار الاجتماعي الذي كان يناقش رفع أجور العمال، وهو ما دفع الأمين العام للاتحاد للخروج عن صمته والحديث عن مواصلة النضال العمالي وضرورة حل المشاكل السياسية التي تعيشها البلاد.

تقديم: خديجة بن قنة