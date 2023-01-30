من برنامج: ما وراء الخبر

ما وراء الخبر – كيف ترد إيران على هجوم أصفهان؟

طرح برنامج “ما وراء الخبر” (2023/1/30) الأسئلة التالية: في أي سياق إقليمي ودولي جاء الهجوم على منشأة عسكرية في أصفهان؟ وما دلالات ضلوع إسرائيل فيه؟
30/1/2023