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من برنامج: ما وراء الخبر ما وراء الخبر – كيف ترد إيران على هجوم أصفهان؟

طرح برنامج “ما وراء الخبر” (2023/1/30) الأسئلة التالية: في أي سياق إقليمي ودولي جاء الهجوم على منشأة عسكرية في أصفهان؟ وما دلالات ضلوع إسرائيل فيه؟