ما وراء الخبر- رسائل متضاربة بشأن مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني
ناقشت حلقة برنامج “ما وراء الخبر” دلالات تضارب الرسائل بين طهران وواشنطن بشأن مساعي إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وعلاقة ذلك بحزمة العقوبات الأميركية الأوروبية الجديدة على طهران..
وطالت العقوبات قيادات ومؤسسات في الحرس الثوري. واستضافت الحلقة كلا من أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، والدكتور عبد الله الشايجي، والباحثة الأولى في مركز الجزيرة للدراسات الدكتورة فاطمة الصمادي.
تقديم: زين العابدين توفيق
تاريخ البث: 2023/1/24
24/1/2023