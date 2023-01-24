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من برنامج: ما وراء الخبر ما وراء الخبر- رسائل متضاربة بشأن مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني

ناقشت حلقة برنامج “ما وراء الخبر” دلالات تضارب الرسائل بين طهران وواشنطن بشأن مساعي إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وعلاقة ذلك بحزمة العقوبات الأميركية الأوروبية الجديدة على طهران..

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