ما وراء الخبرـ رسائل لقاء ماكرون شولتز في باريس

سلطت حلقة برنامج “ما وراء الخبر” الضوء على دلالات رسائل لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز في قصر الإليزيه بباريس..

وذلك في ضوء تأكيد الزعيمين على ريادة ألمانيا وفرنسا في إعادة تأسيس المنطقة الأوروبية، لأنهما مهدتا طريق المصالحة. واستضافت الحلقة كلا من عضو مجلس

الأمن القومي الأميركي السابق البروفسور تشارليس كابتشن، وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في باريس الدكتور زياد ماجد.

تقديم: فدى باسيل

تاريخ البث: 2023/1/23