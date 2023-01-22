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من برنامج: ما وراء الخبر ما وراء الخبر – إلى أين تذهب تونس؟

تابع برنامج “ما وراء الخبر” (2023/1/21) الجدل التونسي بشأن ما وصل إليه المشهد السياسي على خلفية اعتقال الأمن التونسي رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف بعد أحكام للقضاء العسكري.