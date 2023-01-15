مدة الفيديو 22 minutes 43 seconds 22:43

من برنامج: ما وراء الخبر ما وراء الخبر – هل تنجح المساعي التركية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا؟

تابعت حلقة الأحد من برنامج “ما وراء الخبر” (2022/1/15) تصريحات تركيا بأنها تدعم التوصل إلى وقف محدود لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في غياب اتفاق سلام شامل.