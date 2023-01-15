مدة الفيديو 23 minutes 37 seconds 23:37

من برنامج: ما وراء الخبر ما وراء الخبر – مسار الأزمة التونسية في الذكرى 12 للثورة

رأى الكاتب والمحلل السياسي محمد ذويب -في حديثه لبرنامج “ما وراء الخبر” (2023/1/14) – أن مظاهرات تونس أثبتت أن كل القوى السياسية للشعب التونسي أصبح موقفها موحدا من انقلاب قيس سعيد.