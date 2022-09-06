"مناورات الشرق 2022".. هل تتحالف بكين ونيودلهي مع موسكو أم تلعبان لعبة ذكية؟

اتفق ضيفا حلقة برنامج “ما وراء الخبر” على أن المناورات العسكرية التي شاركت فيها روسيا والصين والهند هي مجرد استعراض، وأن فلاديمير بوتين أدخل بلاده في أزمة وهي تعاني من خسائر بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأقرّ أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة موسكو ستانيسلاف بيشوك بأن المناورات العسكرية ليست هي ما يثبت ما سماه "عظمة روسيا"، التي قال إن رئيسها فلاديمير بوتين يحاول أن يؤكد لشركائه ومنافسيه أن بإمكانه شن الحرب على جبهتين، على أوكرانيا وعلى الغرب.

وأضاف لحلقة (2022/9/6) من برنامج "ما وراء الخبر" أن نظرة الآخرين إلى روسيا في الماضي كانت تقول إنها قوة عظمى لا تقهر، لكن بعد 6 أشهر من حربها على أوكرانيا تغيرت هذه النظرة، مؤكدا أن الكرملين ينظر إلى أن الحرب في أوكرانيا هي بين موسكو والغرب بشكل عام، وأن أوكرانيا هي مجرد أداة بيد الغرب.

وعن مشاركة الهند في "مناورات الشرق 2022″، قال بيشوك إن وضع هذه الدولة مريح جدا في هذه الفترة، فهي صديقة للغرب ولموسكو في آن واحد. وأعطى مثلا بتركيا التي قال إنها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، ولكنها مع ذلك تشتري منظومة صواريخ روسية وتبيع سيارات عسكرية لأوكرانيا التي تستعملها في حربها مع روسيا.

وفي السياق نفسه، ذهب الدبلوماسي الأميركي السابق في موسكو دونالد جنسن إلى أن المناورات العسكرية الروسية مع الصين والهند هو مجرد عرض مسرحي، وأن روسيا لم تعد قوة حقيقية بسبب خسارتها في أوكرانيا، منبّها إلى أن نظام بوتين في أزمة، وأن انتصاراته على الأرض غير واضحة.

وبينما أشار إلى أن المناورات العسكرية لا تعني أن الهند شريك إستراتيجي لروسيا، رأى جنسن أن الصين والهند تلعبان لعبة ذكية، فهما تميلان نحو روسيا لكنهما لا تنتقدان حلف الناتو، وتتصرفان بشكل مستقل في حرب روسيا على أوكرانيا.

واختتمت شرقي روسيا "مناورات الشرق 2022" التي أقيمت بمشاركة أكثر من 50 ألف عسكري من روسيا والصين والهند ودول أخرى، وأشرف الرئيس الروسي على الجزء الأخير من هذه المناورات قرب الحدود مع الصين، وقد شهدت مشاركة المدفعية الثقيلة والدبابات وصواريخ إسكندر إلى جانب مقاتلات وطائرات مسيرة.

روسيا تشتري صواريخ من كوريا الشمالية

وبشأن ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية -وفق مصادر استخباراتية- من أن روسيا بصدد شراء ملايين القذائف المدفعية والصاروخية من كوريا الشمالية، ردّ أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة موسكو بالقول إن هذه معلومات حديثة وقد تكون صحيحة، لكن كوريا الشمالية ليس لديها تكنولوجيا متطورة بخلاف إيران التي تزود موسكو ببعض المسيرات، بحسب الضيف.

أما الدبلوماسي الأميركي السابق في موسكو، فأكد من جهته عدم علمه بمدى مصداقية تلك المعلومات، لكنه أشار إلى أن الجيش الروسي يعاني صعوبات بسبب العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، ووصف شراء موسكو للقذائف المدفعية والصاروخية من كوريا الشمالية بالأمر الغريب والمهين لصورة القوة العسكرية الروسية.