ورقة ضغط واستعداد للأسوأ.. ماذا سيفعل الغرب بعد توقف ضخ الغاز الروسي؟

قال أندريه باكلانوف نائب رئيس جمعية الدبلوماسيين الروس إن روسيا كانت تصدّر الغاز والنفط طيلة 40 سنة من دون توقف ومشاكل، وكانت هناك اتهامات لها باستخدام هذه الورقة سلاح ضغط بلا أي دليل.

وتساءل -في حديثه لحلقة (2022/9/3) من برنامج "ما وراء الخبر"- عما ينتظره الغرب من موسكو في ظل حرب العقوبات التي شنها ضدها، مبينا أن روسيا ستصمد ضد معاملة الغرب، لأن الغاز والنفط بضاعة قد يشتريها أي طرف في العالم.

وحسب وجهة نظره، فإنه لو كانت العلاقات السياسية مستقرة فإن المشاكل التقنية ستحل بشكل سريع، مشددا على أن الأجواء السياسية الغربية التي تشن حربا على روسيا ستوصل الوضع إلى زاوية مغلقة، إلى أن تتم إعادة النظر في العلاقات التجارية التي ستعود لشكلها السليم.

جاءت هذه التصريحات في ضوء الأزمة التي تسبب بها إعلان شركة غازبروم الروسية مشاركة شركة سيمنز الألمانية في إصلاح خط "نورد ستريم"، بعد توقيفه لأجل غير مسمى بسبب أعطال فنية، لكن الشركة الألمانية نفت تلقيها أي طلب من غازبروم لإصلاح الأعطاب في الخط.

كما أكدت سيمنز وبرلين أنهما ليستا السبب في توقف "نوردستريم". يأتي هذا وسط مطالبات بتحديد سقف لسعر الغاز الروسي، وتأكيد أوروبي بالاستعداد للأسوأ.

في المقابل، قال المستشار السابق لسياسات للطاقة في الاتحاد الأوروبي ماركو جيولي إن روسيا تحاول استخدام الحجج التقنية منذ بدئها الحد من ضخ الغاز عام 2021، مبينا أن كل الأسباب التي تقدمها روسيا لا تبرر هذا التراجع الكبير في تصدير الغاز.

انتهاك للعقود

وأضاف أن روسيا قررت التوقف تماما عن ضح الغاز لـ5 دول أوروبية، متهما إياها بانتهاك العقود التي وقعتها مع هذه الدول، لأنها لم تلتزم بمخططات الدفع الجديدة التي فرضها الكرملين، مشددا على أنه من الصعب بمكان الفصل بين المشاكل التقنية وما يحصل في الخلفية السياسية.

كما أشار إلى أن بعض التصريحات الروسية تفيد بأن موسكو لن تبيع النفط للدول التي ستحدد سعرا أو سقفا للواردات الروسية، مؤكدا أن هذه التصريحات تعكس الأولويات الأميركية أكثر من غيرها، وذلك لوجود مخاوف في واشنطن بشأن تقلبات أسعار النفط.