خبراء يجيبون.. ماذا تعني العقيدة النووية الروسية؟ وهل يلجأ بوتين لورقة السلاح النووي؟

أوضح الخبير العسكري والإستراتيجي فايز الدويري أن العقيدة القتالية النووية الروسية تعني اللجوء إلى التصعيد من أجل خفض تصعيد الخصم، موضحا أن موسكو قد تلجأ إلى التصعيد النووي التكتيكي.

وأضاف الدويري -في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر" (2022/9/17)- أن العقيدة العسكرية الروسية تعتبر أن أفضل وأسرع طريقة للردع هي السلاح النووي التكتيكي، ولكنه استبعد أن ينتقل مستوى الصراع إلى الثالوث النووي الإستراتيجي من خلال غواصات وطائرات وصواريخ عابرة للقارات.

وأرجع ذلك إلى الخيارات التي لا تزال متاحة أمام روسيا، فهي تمتلك 1.2 مليون مقاتل يتوزعون على 5 مناطق عسكرية، كما أن البديل الروسي قد يكون بتصعيد تستخدم فيه القدرات الصاروخية الفرط صوتية.

ومن الجانب الروسي، اعتبر أندريه فيدوروف نائب وزير الخارجية الروسي السابق أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في حرب روسيا على أوكرانيا، موضحا أن روسيا تحتاج إلى تنظيم عملية قوية وهجمات مضادة من أجل استعادة الأراضي التي خسرتها وكذلك التقدم أكثر نحو خاركيف.

واستبعد أن يكون هناك تهديد باستخدام السلاح النووي التكتيكي، لأنه ليست هناك حاجة ماسة إليه في الوضع الحالي، وإذا كان الجيش الروسي سيحقق أي انتصارات في عمليته المقبلة فسيصبح الخيار النووي غير مطروح رغم أن عددا من المسؤولين الروسيين يتحدثون عن إمكانية استخدامه.

ماذا تقول واشنطن؟

أما الباحثة في المركز الأوروبي التابع للمجلس الأطلسي راشيل ريزو فرأت أن احتمال لجوء بوتين إلى السلاح النووي لا يزال متدنيا، موضحة أن النقاش الدائر في واشنطن يتمحور حول المكاسب الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة، وكذلك الأسلحة التي أرسلها الغرب لأوكرانيا خلال 7 أشهر، وأيضا مسار الحرب في المستقبل.

يذكر أنه في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" (CBS) الأميركية، وردا على سؤال بشأن احتمال لجوء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى استخدام أسلحة كيميائية أو تكتيكية نووية في أوكرانيا وجه الرئيس الأميركي جو بايدن تحذيرا إلى نظيره الروسي من استخدام مثل هذه الأسلحة لوقف التقدم الذي يحرزه الجيش الأوكراني.

لكن المسؤولين الأميركيين أبلغوا الصحيفة أنه لا أدلة على أن بوتين بصدد نقل أسلحة نووية أو أنه يستعد لتنفيذ أي تجربة نووية.

في المقابل، وردا على ما أثير في واشنطن بشأن لجوء موسكو إلى استخدام أسلحة نووية قال الكرملين إن روسيا ستستخدم السلاح النووي بناء على عقيدتها النووية فقط.

وفي هذا السياق، قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو -الذي يعتبر حليفا لبوتين- إن البشرية على وشك الدخول في صراع نووي.