عون متفائل وإسرائيل تهدد.. فهل يقبل حزب الله باتفاق ترسيم الحدود بين لبنان و إسرائيل؟

حذر الكاتب والمحلل السياسي داود رمال من أن قبول الطرف اللبناني بما تعرضه إسرائيل بشأن النزاع الحدودي البحري سينسف القاعدة الأساسية للحدود البحرية والبرية، وقال إن كل الاحتمالات معروضة على الطاولة.

وكشف رمال أن الطبقة السياسية في بيروت مستعجلة لاتمام الاتفاق لعدة أسباب، منها أن البعض يخشى أن يظهر غير متعاون مع الجانب الأميركي، ولأن المستشارين الذي يتفاوضون مع الوسيط الأميركي لديهم حسابات في سويسرا ومشكلات مالية وهناك تلويح بفرض عقوبات.

وأضاف أن الطبقة السياسية هي التي أبلغت حزب الله بأن ملف ترسيم الحدود قد وصل لطريق مسدود، مؤكدا أن هناك خطة لحصار لبنان وإسقاط اقتصاده وعملته من أجل أن يوافق على أي شيء بخصوص ترسيم الحدود.

واعتبر -في حديثه لحلقة (2022/9/15) من برنامج "ما وراء الخبر"- أن ما يعرض حاليا على الطرف اللبناني هو بمثابة انقلاب على الاتفاق السابق، مرجحا عدم قبول حزب الله بالعرض الإسرائيلي. وقال إن كل الاحتمالات معروضة على الطاولة بشأن ملف الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون صرّح أن الاتصالات لإنجاز ملف الترسيم قطعت شوطا متقدما، مضيفا أن هناك تفاصيل تقنية تتم دراستها حاليا لما فيه مصلحة لبنان وحقوقه وسيادته. ويتعلق الأمر بتلقي بيروت عبر الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين في محادثات حل النزاع الحدودي البحري بين إسرائيل ولبنان، إحداثيات إسرائيلية تهم المنطقة البحرية المتنازع عليها؛ وهو ما تقوم جهات لبنانية بدراسته لتحديد الموقف الدقيق منه.

تنازلات إسرائيلية

أما أمير أورين -وهو محلل سياسي وعسكري لشؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية الإسرائيلية- فتحدث عن تنازلات قال إن إسرائيل تقدمها للبنان من أجل المصلحة المشتركة، ولكي تحصل بيروت على ثروات البحر، وأيضا لكي تكون لديها حكومة غير خاضعة لحق الفيتو من حزب الله، كما قال.

وحذر المحلل الإسرائيلي حزب الله من تصعيد الموقف، وإلا فإن إسرائيل ستضرب لبنان بقوة وسيكون أمينه العام حسن نصر الله شخصيا أول المستهدفين، وكان حزب الله قد لوّح بمهاجمة أهداف إسرائيلية في حال بدء ضخ الغاز.

وعلى صعيد الموقف الأميركي، ركز جويل روبن، نائب المساعد السابق لوزير الخارجية الأميركي على مسألة المكاسب التي قد تتحقق من الاتفاق بين إسرائيل ولبنان، بقوله إن إدارة الرئيس جو بايدن تسعى عبر جهودها لإنجاز هذا الاتفاق لتحقيق الاستقرار في لبنان ولكي يستفيد اقتصاده واقتصاد إسرائيل طبعا، ولتأمين وجود عملية دبلوماسية وعلاقات بين لبنان وإسرائيل، كما قال.

وأضاف أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية وهو بحاجة لاستثمارات وموارد، وستكون فرصة بالنسبة له ليظهر أن نموذج حزب الله هو نموذج فاشل، مؤكدا أن إدارة بايدن لا تريد أن تكون هناك مواجهة عسكرية بين بيروت وتل أبيب.

وتتوسط الولايات المتحدة منذ عامين بين الدولتين، اللتين لا تزالان رسميا في حالة حرب، للتوصل إلى اتفاق يرسم الحدود البحرية بينهما ويزيل العقبات من أمام عمليات التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما.

وفي حين يقول لبنان إن حقل كاريش يقع في جزء من المياه المتنازع عليها مع إسرائيل، تقول الأخيرة إن الحقل بأكمله يقع في منطقتها الاقتصادية الخالصة.